Nieuwkomer Laurent Lemoine trekt met SK Deinze op stage naar Nederland: “Dit is voor mij de juiste club op het juiste moment”

Steve De Ridder (herstellende van een blessure) en doelman Nacho Miras (onderging een operatieve ingreep) trainen nog niet met de groep mee, maar wonen de stage in Nederland wel bij. SK Deinze telt voorlopig met diepe spits Sven Braken en Laurent Lemoine twee nieuwkomers. Laatstgenoemde is een 25-jarige centrale verdediger die de jeugdrangen van RAEC Bergen en Club Brugge doorliep. Hij trok nadien naar SK Roeselare en KV Mechelen en was in de voorbije drie seizoenen bij SK Lommel – reeksgenoot van SK Deinze in de Challenger Pro League – aan het werk. Hij tekende bij de Tigers een contract voor drie jaar, tot juni 2026.

Meer volwassenheid

“Ik was einde contract en zocht een nieuwe uitdaging”, aldus Lemoine. “Ik heb bij SK Lommel enkele mooie jaren beleefd. Ik zat er als ancien in een jonge spelersgroep. Ik heb die beloftevolle jongens met veel plezier begeleid en gecoacht, maar het was tijd voor iets anders. Ik wou ook eens in een meer volwassen groep zitten.”

“Ik was op zoek naar een ambitieuze club waar ik nog een grote stap vooruit kon zetten. Er was interesse van meerdere clubs, maar SK Deinze speelde het kortst op de bal. Het is voor mij de juiste club op het juiste moment. Ik heb onder meer met Christophe Janssens, Jür Schryvers en Jellert Van Landschoot in de jeugdrangen samengespeeld. Ik ken ook heel wat andere jongens, zoals Dylan De Belder en Denis Prychynenko, waartegen ik moest optornen. Ik ben zeker niet in een onbekende omgeving terechtgekomen en voelde me hier snel thuis.”

Forse concurrentie

Laurent Lemoine moet als centrale verdediger met onder meer Kenneth Schuermans, Teo Quintero en Denis Prychynenko met forse concurrentie afrekenen. “Ik ben me hier goed van bewust, maar ga die uitdaging graag aan. Ik heb die prikkels nodig om naar mijn beste niveau te groeien. Ik zal hard werken om te proberen mijn plaats te veroveren. Ik kan ook als rechtsachter of defensieve middenvelder worden ingezet, waar ik in het verleden al heb gespeeld. Het is aan de coach om die keuze te maken, maar ik speel het liefst in het hart van de defensie.”

ACA Partners nam SK Deinze in januari 2022 over. De investeringsgroep uit Singapore stopte zijn ambities niet onder stoelen of banken en wil binnen de drie jaar naar 1A promoveren. “In onze reeks is alles mogelijk”, vindt Lemoine. “We beschikken over een kwalitatief sterke en ervaren groep. Onze coach kent op dit niveau het klappen van de zweep. Het komt eropaan om in de top zes van de reguliere competitie te eindigen. Er staan drie promotietickets op het spel, maar we hoeven onszelf voorlopig niet nodeloos onder druk te zetten. Ik promoveerde met KV Mechelen naar de Jupiler Pro League, maar kwam op het hoogste niveau door twee operaties niet in actie. Ik kreeg toen geen kans om te bewijzen dat ik 1A waard ben. Hopelijk slaag ik met SK Deinze wel in die opzet.”