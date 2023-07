Brengt Tirol Antwerp weer geluk? Kampioen vertrekt op stage naar bergdorpje waar Marc Overmars thuis is

Waidring, een rustiek bergdorp in Tirol. Waar Marc Overmars thuis is. De Directeur Voetbalzaken van Antwerp heeft er een vakantiehuis en is er een graag geziene gast. Ook in het hotel waar wij verblijven, kennen ze hem persoonlijk. Hij kent de streek als geen ander, want ook met Ajax kwam hij in juli steevast naar de Oostenrijkse Alpen. De Amsterdammers verbleven bijvoorbeeld in Stubaital of Zillertal, waar ze zelfs een sponsorovereenkomst afsloten.

Het rustige bergdorpje Waidring, waar vorig jaar de basis voor de landstitel gelegd werd op stage. — © imageBROKER/travelphoto

Het was op voorspraak van Overmars dat Antwerp hier vorig jaar belandde en aangezien de zomerstage een succes was en er de basis gelegd werd voor een topseizoen, was het logisch om weer voor Waidring te kiezen. Maandag vliegen de spelers op Salzburg, waarna ze nog een uurtje de bus op moeten, richting het Kuhotel (****). Om 16.30 uur mogen ze al het veld op – de eerste van negen oefensessies die Mark van Bommel heeft voorzien. Een schitterend decor, een veld dat dit keer onder handen wordt genomen door de eigen greenkeeper, weinig pottenkijkers, veel voetbalclubs in de buurt: ideaal. De Duitse tweedeklasser Hertha Berlijn, die vijftig kilometer verderop in Zell am See verblijft, is zondag tegenstander van dienst. De generale repetitie voor de Supercup tegen KV Mechelen een week later.

6,5 plus 2

Overmars heeft er opnieuw voor gezorgd dat Van Bommel al op enkele nieuwkomers kan rekenen. Doelman Senne Lammens (21), flankaanvaller Jacob Ondrejka (20) en spits George Ilenikhena (16) trainden zelfs al vanaf dag één van de voorbereiding mee. Cruciaal, zeker omdat Butez op elk moment zou kunnen vertrekken en omdat er voorin absoluut versterking nodig was. Na het uitgaande transferrecord van Pacho, die voor 16 miljoen euro naar Frankfurt trok, brak Overmars ook het inkomende transferrecord door/om Ilenikhena te strikken. De gegeerde Franse-Nigeriaanse youngster kostte 6,5 miljoen, waar nog zo’n 2 miljoen aan bonussen kan bijkomen. Het verraadt enorme ambities.

De 16-jarige aanwinst Ilenikhena wordt een van de blikvangers op stage. — © BELGA

De sportieve baas wilde na de dubbel natuurlijk ook behouden wat goed was en dus legde hij Gyrano Kerk (27) voor een extra jaar vast en probeert hij ook Calvin Stengs (24) definitief over te nemen van Nice. Ook Mandela Keita (21) is opnieuw welkom, maar in dat dossier moet OH Leuven héél veel water bij de wijn doen en liggen er buitenlandse clubs op de loer. Het is uiteraard ook mogelijk dat er sterkhouders vertrekken. Naar Butez wordt er dus gelonkt, maar aan Arthur Vermeeren wordt getrókken. De Great Old probeert het 18-jarige Belgische toptalent nog een jaar te houden, indien nodig door hem al te verkopen en dan een jaar te huren.

Nieuwe Vermeeren?

Na een korte maar welverdiende break is Overmars alleszins klaar voor ronde twee. De 27-koppige selectie bevat nog vijf keepers en enkele jeugdspelers die hun profdebuut nog moeten maken, zoals Andreas Verstraeten (17) en Milo Horemans (17), dus hij zal heus nog meer versterking voorzien. Alderweireld arriveerde destijds ook pas na de stage. En voor de overbodige spelers – Dessoleil, Boya, Verstraete en Frey – zullen er wel oplossingen uit de bus komen. Maar eerst het eigen team nog eens monsteren. Vorig jaar stond/zat Overmars steeds langs de zijlijn met hoofdscout Joachim Vercaigne aan zijn zijde, dat zal nu niet anders zijn. Ze zitten er kort op en krijgen zo perfect zicht op wat nodig is. En je weet het nooit: misschien staat er een nieuwe Vermeeren op.