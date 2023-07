Noodlot slaat opnieuw toe in crèche van Gwendolien (31): “’Niet weer jij’, zeiden de ouders direct”

Het noodlot sloeg woensdag opnieuw toe bij het kinderdagverblijf Meneer Konijn in het Oost-Vlaamse Kluisbergen. Nora, amper 6 maanden oud, lag roerloos in haar bedje. “Het kindje werd nog gereanimeerd en naar het UZ Gent gevoerd”, zegt uitbaatster Gwendolien Schelstraete. “Iedereen zegt dat door ons vlugge optreden Nora nog een kans had. Ze overleed donderdag toch, en dat is verschrikkelijk.” In 2018 maakte de crèche al een gelijkaardig drama mee.