Zuid-Afrika organiseert Brics-top ondanks aanhoudingsbevel tegen Poetin

Zuid-Afrika organiseert in augustus wel degelijk de volgende top van Brics-landen. Dat heeft president Cyril Ramaphosa zondag bevestigd. Rusland is als lid van die club van snel ontwikkelende economieën uitgenodigd, ondanks het aanhoudingsbevel dat het Internationaal Strafhof (ICC) heeft uitgevaardigd tegen de Russische president Vladimir Poetin.

Ramaphosa (foto) liet zich niet uit over de al dan niet aanwezigheid van Poetin, maar hij staat erop dat de top, waar naast Zuid-Afrika en Rusland ook Brazilië, China en India aanwezig moeten zijn, “fysiek” plaatsvindt. “We gaan allemaal voor een top waar we mekaar in de ogen kunnen kijken”, aldus de Zuid-Afrikaanse president.

Als ICC-lid is Zuid-Afrika theoretisch verplicht om Poetin op te pakken zodra hij het grondgebied van Pretoria betreedt. Het Strafhof acht de Russische president verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden wegens de “deportatie” van Oekraïense kinderen.

Zuid-Afrika houdt vast aan zijn neutrale positie en heeft Rusland nooit veroordeeld wegens de inval in Oekraïne.