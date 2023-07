Marc Coucke stelt nu al skelet van dinosaurus tentoon in Durbuy, maar op het échte is het nog wachten

In het avonturenpark van Marc Coucke in Durbuy staat binnenkort het skelet van een allosaurus. In het bijbehorende maïsdoolhof komt nu al een replica te staan.

Eind april kocht ondernemer Fernand Huts het skelet van een Tyrannosaurus rex, dat hij in de Antwerpse Boerentoren wil tentoonstellen. Een dikke maand later was het de beurt aan Marc Coucke om het skelet van een vleesetende dino te kopen. Dat van een allosaurus, een kleinere en wendbaardere dino met langere armen dan de T-rex.

Een replica van het 150 miljoen jaar oude skelet komt nu al in het maïsdoolhof van het avonturenpark te staan. “Tot en met 1 oktober kan iedereen de nieuwe dino in Durbuy komen bewonderen, maar niet zonder zich eerst een weg te hebben gebaand door het prachtige labyrint”, klinkt het bij Le Labyrinthe in Durbuy.

Het echte skelet komt pas later, en wel degelijk veilig binnen. In de inkom van het avonturenpark in Durbuy staat nu al een planteneter die familie is van de diplodocus. Coucke kocht ook al een stegosaurus, ook een planteneter.

Het skelet van een vleeseter is doorgaans meer gegeerd en dus moeilijker te pakken te krijgen. Het avonturenpark spreekt van een “zeldzaam pronkstuk”. In het doolhof staan nog vijftien andere levensgrote dinosaurussen, maar ook dat zijn voor alle duidelijkheid replica’s.

