Onweer is gepasseerd zonder al te veel schade te berokkenen, code oranje overal opgeheven

Er zouden vandaag grote hagelstenen uit de lucht vallen, maar nergens in België is uiteindelijk grote schade opgemeten na een onweerachtige zondagnamiddag. Het KMI heeft de code oranje intussen overal opgeheven.

Het KMI waarschuwde voor zware regenval, felle rukwinden, wateroverlast, blikseminslagen én hagelstenen met een diameter van wel vijf centimeter. Vooral vanwege die voorspelde hagelbuien kondigde het meteorologisch instituut vanochtend code oranje af voor de provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg. In de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Henegouwen bleef code geel van kracht, West-Vlaanderen kwam er zelfs van af met een code groen.

Vanwege de onheilspellende vooruitzichten namen tal van organisaties hun voorzorgen. Onder meer in Brussel bleven parken, bossen en het Zoniënwoud vanaf ’s middags gesloten, en ook festivals kozen het zekere boven het onzekere. Het Luikse festival Les Ardentes schrapte zijn laatste van vier festivaldagen. Festivalgangers die al ter plekke of op de camping aanwezig waren, kregen het verzoek huiswaarts te keren. Ook de kleinschaligere festivals Mumoza in Zandhoven en Fiësta Mondial gingen niet door, net als de festiviteiten in Zaventem naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. Andere organisatoren, zoals die van het Brosella Festival in Brussel, kozen ervoor om het startuur te verlaten.

Uiteindelijk viel het onweer al bij al mee. De voorspelde grote hagelstenen lijken nergens uit de lucht te zijn gevallen, al blijkt uit waarnemingen dat er in Limburg en Luik wel degelijk zware onweders geweest zijn. In het Vlaams-Brabantse Herent is de bliksem ingeslagen op de daken van twee woningen. In één van de huizen ontstond een dakbrand. De schade is er groot en het huis is volgens de brandweer onbewoonbaar.

“Toch lijkt het erop dat het onweer beter is meegevallen dan gedacht op basis van de berekeningen”, stelt meteoroloog David Dehenauw, hoofd Weersvoorspellingen aan het KMI, die voorts nog bevestigt dat het ergste wel voorbij is.