Rattenplaag teistert straat op honderd meter van Tomorrowland: “Binnenkort slapen hier duizenden campinggangers”

In de ’s Herenbaan op de grens van Reet en Boom heerst momenteel een rattenplaag. Danny Van Rompaey filmde de diertjes, die met tientallen in een kippenren vlak naast de rijbaan op zoek zijn naar etensresten. De ongerustheid is groot omdat binnenkort honderd meter verderop campinggangers van Dreamville en Tomorrowland zullen overnachten.

Danny Van Rompaey profiteerde vorige week van het zonnige weer om een wandeling langs rustige wegen te maken. Zo passeerde hij in het oostelijk deel van de ’s Herenbaan, tussen de kruispunten met de Kerremansstraat en de Molenstraat in Reet.

Aan de Rumstse kant van deze grensstraat, aan de overzijde van de Boomse Rij- en Jumpingclub De Kleine Steile, staat naast de rijweg al vele jaren een kippenren. In verschillende compartimenten zitten ook nog pony’s, geitjes, ganzen en eenden. Maar ook ratten voelen er zich duidelijk thuis.

Dode ratten. — © rr

Gestresseerde kippen

“De kippen liepen er fel gestresseerd bij, want ze moesten hun ruimte delen met tientallen ratten”, zegt Danny. “Ik kon mijn ogen niet geloven. Het was ondoenbaar om ze geteld te krijgen. Als ex-brandweerman/ambulancier ben ik begaan met de volksgezondheid. Ik maakte meteen een filmpje dat ik op Facebook plaatste. Ratten kunnen ziektes meedragen en zijn dus zeker een gevaar voor mens en dier.”

Danny De Deckers kent als naaste buur het probleem. “Ook op mijn eigendom zijn veel holen van ratten zichtbaar. Ik woon hier nog maar twee jaar en zag mijn buur al wel eens, maar ik ken hem niet echt. Ik weet wel dat hij dit terrein hier pacht.

De kippenren ligt vlak naast de openbare weg. — © JW

Freddy Michiels woont al langer in de buurt. “Ik heb hier wel wat schapen en alpaca’s in de tuin en zie geregeld ook wel ratten. Meestal raakt het probleem wel opgelost door op strategische plaatsen rattenvergif te leggen.”

Tomorrowland

De Rumstse burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA) zegt dat de gemeente hier zelf geen verantwoordelijkheid of zeggenschap in heeft. “Zolang het probleem zich op privéterrein afspeelt, is het aan de eigenaar of pachter om maatregelen te nemen. Alleen als het probleem op openbaar domein zit, of wanneer buren er echt last van hebben, kan ik actie ondernemen.”

Zijn Boomse collega Jeroen Baert (N-VA) zag ondertussen ook de beelden en liet verstaan dat het in dit geval toch wenselijk was om de organisatoren van Tomorrowland te verwittigen. “Ik neem ook contact op met onze Groendienst die een professionele verdelgingsfirma kan contacteren als het probleem zich bij ons, aan de overzijde van de straat, zou manifesteren. Tomorrowland komt eraan en en een van de campingterreinen reikt tot op ongeveer honderd meter van deze plek.”

De pachter was zondag niet op de plek van zijn kippenren aanwezig waardoor de man niet om een reactie gevraagd kon worden. Danny Van Rompaey geeft ondertussen wel mee dat in eerste instantie het belangrijk is dat buren of passanten geen etensresten aan de kippen geven. “Mensen bedoelen dat uiteraard goed. Maar houden onbedoeld de plaag in stand.”