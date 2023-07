“Poetin heeft bevelhebber van Russische troepen in Oekraïne ontslagen”

President Vladimir Poetin zou de leider van de Russische troepen in Oekraïne Valery Gerasimov ontslagen hebben. Dat schrijft The Moscow Times. Officiële bevestiging van het nieuws is er nog niet.

Valeri Gerasimov (67) blijft volgens The Moscow Times wel aan het hoofd staan van de generale staf van het Russische leger, maar “hij heeft niets meer te maken met de problemen aan het front”, zo citeert de Russische krant de aan het Kremlin gelieerde milblogger Rybar. De nieuwe commandant van de gezamenlijke troepeneenheden zou de 54-jarige Mikhail Teplinski zijn.

Generaal Gerasimov had pas sinds januari de leiding over de Russische troepen in Oekraïne. Hij was een doorn in het oog van Jevgeni Prigozjin, de leider van het Wagner-huurlingenlegioen. Het functioneren van Gerasimov was voor Prigozjin zelfs reden om eind juni in opstand te komen tegen het Kremlin en met een colonne richting Moskou te trekken. Sinds de Wagner-muiterij is Gerasimov niet meer in het openbaar verschenen.

Vierde keer

Sinds het begin van de oorlog heeft president Poetin al minstens vier keer een andere bevelhebber aangewezen om de Russische troepen naar succes te leiden in Oekraïne. Wie de invasie in de eerste weken van de oorlog leidde, blijft onduidelijk, maar sinds april vorig jaar stonden de Russen onder leiding van Alexander Dvornikov, alias ‘de slager van Syrië’. Die werd na twee maanden vervangen door Gennadi Zjidko, die op zijn beurt in oktober plaats moest ruimen voor Sergej Surovikin. In januari nam Gerasimov over, maar ook hij hield het dus maar een halfjaar vol.