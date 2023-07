RWDM vertrekt naar Oostenrijk met 0-4-zege tegen Standard op zak, maar ook met zorgen om Kylian Hazard

RWDM vertrok zondag op stage naar het Oostenrijkse Saalfelden am Steinernen Meer, waar de club onder meer de degens zal kruisen met Hertha BSC. Daags voor de afreis naar Oostenrijk won RWDM met 0-4 van Standard, weliswaar met een – waarschijnlijk – compleet verschillend elftal dan hetgene waarmee RWDM op 29 juli aan de competitie tegen KRC Genk zal starten. De klok tikt in het Edmond Machtensstadion.

Wat een fijn gevoel om de stage in Oostenrijk te starten. De eerste oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk werd dan wel met 2-1 verloren, maar tegen Standard won RWDM met 0-4. Al was achteraf niet alles rozengeur en maneschijn.

Kylian Hazard had vorig seizoen beloofd dat hij tijdens de play-offs zijn best zou doen, en kijk: zes goals en zeven assists later was RWDM kampioen. Wat hij voor aanvang van het oefenduel tegen Standard had beloofd weten we niet, maar na een paar minuten rondde hij wel op knappe wijze een voorzet vanop links van de recentste nieuwkomer Abner Felipe af. De 27-jarige verdediger, die een verleden heeft bij Real Madrid Castilla en de voorbije drie seizoenen bij het Portugese SC Farense speelde, kreeg tegen Standard zijn eerste (officieuze) basisplaats van trainer Vincent Euvrard. Zijn komst werd nog belangrijker door het vertrek van linksback Yan Vorogovskiy naar FC Astana. Hazard moest de wedstrijd overigens vroegtijdig staken wegens een knieblessure.

Klaar voor de seizoenstart?

Pierre Dwomoh, de tweede zomeraanwinst van RWDM, kreeg zowel tegen Kortrijk als tegen Standard een basisplaats. Guillaume Hubert, die twee dagen eerder tekende, startte tegen Standard onder de lat. De ex-doelman van de Rouches liet zich bij zijn eerste basisplaats meteen opmerken door een strafschop van Renaud Emond te stoppen. RWDM ging zo met een 0-1-voorsprong de rust in. Een mooie prestatie van de kampioen van de Challenger Pro League, die met enkele namen uit de kampioenenploeg startte, maar ook met jongens als Numan Kurdic, Fabio Ferraro en Rikelmi. Met ook nog Romildo Del Piage – die startte tegen Kortrijk – in gedachten, moeten we steeds meer terugdenken aan de woorden van John Textor, die Thierry Dailly verweet dat de ploeg afgelopen seizoen allesbehalve klaar was op de eerste speeldag.

Ach, uiteindelijk is er nog tijd. Niet veel meer, maar er is nog tijd. Wie weet is Ismaël El Abbassi, de 19-jarige rechtsbuiten die op Standard de 0-4-eindscore vastlegde, wel een enorme meevaller. We mogen niet vergeten dat Zakaria El Ouahdi, die zaterdag met de Marokkaanse beloften trouwens de Afrika Cup U23 won, twee jaar geleden ook uit het niets zijn kans kreeg op de openingsspeeldag van de competitie. Anderzijds is het natuurlijk afwachten op de uitslag van het medisch bulletin van Kylian Hazard. Is hij lang buiten strijd, dan is dat weer een stevige domper voor de Molenbekenaars. Wat hij ook al dan niet beloofd zou hebben.