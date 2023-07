Slechts 65 “toegankelijke evenementen” in Vlaanderen

Minder dan een halve procent van de festivals en indoorconcerten die in Vlaanderen georganiseerd worden, heeft het label ‘toegankelijk event’. Dat label werd in het leven geroepen om personen met een beperking te garanderen dat ook zij er zorgeloos plezier kunnen beleven.

Met een handicap naar een festival of evenement gaan, blijft in Vlaanderen vaak een hele opgave. Aangepaste toiletten, een verhoogd platform om iets van de optredens of voorstellingen te zien, een drempelloze toegang: het is allemaal nog lang niet vanzelfsprekend. Daarom werd het label ‘toegankelijk event’ in de zomer van 2012 in het leven geroepen door Inter, het Vlaams expertisecentrum rond toegankelijkheid. De bedoeling: mensen met een beperking in één oogopslag duidelijk maken of het evenement waar ze heen willen toegankelijk is.

Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Ann De Martelaer (Groen) opvroeg, blijkt dat in Vlaanderen nog maar minder dan een halve procent van de festivals en indoorconcerten het label heeft. Concreet werden er 7.112 georganiseerd in 2022, en slechts 65 daarvan werden erkend als toegankelijk. Een probleem voor mensen met een beperking, want zonder het label weten zij niet zeker of ze er wel naartoe kunnen. Een organisator krijgt het immers door te voldoen aan enkele duidelijk afgelijnde criteria: informeren, bereikbaar zijn, toegankelijke publiekslocaties hebben en een evenwaardige beleving aanbieden voor mensen met een beperking.

Wél inspanningen

Dat minder dan een halve procent van de evenementen dat label heeft, betekent gelukkig niet dat de rest niet toegankelijk is. Op honderden plaatsen worden inspanningen gedaan, benadrukt Serge Platel, directeur van de Federatie van Muziekfestivals. “Ik ben ervan overtuigd dat elke organisator toegankelijk wil zijn en dat ook probeert. Helaas staat er ook een kostprijs tegenover, voor die rolstoelpodia bijvoorbeeld.”

Het label krijgen kost ook geld. Afhankelijk van de grootte van je evenement kan het 500 euro kosten. “Hiervoor krijg je dan een adviesgesprek op maat en een doorlichting tijdens je event”, zegt Bart Parmentier van Inter. “We willen dat festivalbezoekers met een handicap op het label kunnen vertrouwen. En omdat het vooraf wordt uitgereikt, moeten we zekerheid hebben dat de inspanningen passend en correct zijn. De kosten zijn er om een goede ondersteuning en opvolging te garanderen.” Hij verwijst daarnaast ook naar een brochure en de website van Inter die vol advies en tips staat, die je gratis kan gebruiken en meer algemeen van aard zijn.

Gratis

De Martelaer roept bevoegd minister Bart Somers daarom op om het label bekender te maken. “Voor mensen met een handicap die een uitstapje plannen kan het namelijk het verschil maken tussen wel of niet een ticket kopen.” Structurele steun hiervoor van de overheid voor Inter zou het nog beter maken, aldus De Martelaer. “Dan kan het label gratis worden.” Ook Platel zou dat zien zitten. “Dan wordt dat label een soort van keurmerk en weet je als festivalganger met een beperking ook perfect waar je je aan mag verwachten.”

“Toegankelijkheid van evenementen is immens belangrijk”, zegt bevoegd Vlaams minister Bart Somers (Open VLD). “Om daarvoor te zorgen biedt Inter niet alleen toegankelijkheidlabels aan. Ze bieden ook een gratis gids van A-Z aan over hoe een event toegankelijk te maken. Festivalorganisaties kunnen daar zelf mee aan de slag. Ik roep ook op dat maximaal te doen.”