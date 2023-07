Kernkabinet onderhandelt opnieuw over pensioenen na stroeve gesprekken over fiscale hervorming

De topministers van Vivaldi zitten sinds acht uur zondagavond opnieuw samen in de ambtswoning van premier De Croo. Nadat de onderhandelingen over de fiscale hervorming zaterdagavond vrij stroef verliepen, ligt zondagavond opnieuw het pensioendossier op tafel. Van een mogelijk akkoord dit weekend, zoals in de loop van zaterdag geopperd werd, is geen sprake meer.