“Is er iets wat hij niet kan?”: David Beckham himself legt laatste hand aan imposante muurschildering van Lionel Messi

Bij Inter Miami kunnen ze niet wachten totdat Lionel Messi zijn eerste wedstrijd speelt in de MLS. De Argentijn zal broodnodig zijn bij de ploeg van David Beckham, want Miami staat met 18 punten uit 21 wedstrijden troosteloos laatste in de Eastern Conference.

Vrijdag raakte al bekend dat Messi op zondag 16 juli wordt voorgesteld bij zijn nieuwe club. Vijf dagen later zou de Argentijnse superster zijn debuut kunnen maken tegen Cruz Azul in de kersverse Leagues Cup, een toernooi tussen teams uit de Noord-Amerikaanse Major League Soccer en Mexicaanse eersteklassers.

Inter Miami treft intussen de nodige voorbereidingen voor de komst van haar nieuwe sterspeler. Zo werd zondag de laatste hand gelegd aan een indrukwekkende muurschildering van Messi. En daaraan droeg ook mede-eigenaar David Beckham zijn steentje bij. Vrouwlief Victoria legde vast hoe Beckham de tanden van de Argentijn kleur geeft.

“Is er iets wat hij niet kan?”, schrijft de ex-Spice Girl enthousiast op Instagram. “Hij is nog maar een paar dagen in de stad en is meteen aan de slag gegaan! Ja, hij is ook zijn tanden wit aan het maken terwijl wij toekijken!”