Somalische leger zegt veertig strijders van terreurmilitie al-Shabaab te hebben gedood met steun van VS

De VS ondersteunden het Somalische leger door tijdens de gevechten in het zuiden van het land, vlak bij de Keniaanse grens, drie luchtaanvallen uit te voeren. Dat blijkt zondag uit een mededeling van het Afrika Commando (Africom) van het Amerikaanse leger.

Africom zegt dat alleen al bij die luchtaanvallen in Afmadow, in de regio Neder-Juba, tien terroristen van al-Shabaad werden gedood. Daarbij vielen geen burgerslachtoffers, zo klinkt het nog.

De Verenigde Staten ondersteunen het Somalische leger en troepen van de Afrikaanse Unie in de strijd tegen de terroristische organisatie al-Shabaab. Ze voeren geregeld luchtaanvallen uit op de terreurgroep, die vaak veiligheidsdiensten en burgers viseert.

Al-Shabaab is veruit de grootste radicale islamistische groepering in het land en in de Hoorn van Afrika.