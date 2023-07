Biden in Londen voor bezoek aan koning Charles en premier Sunak

De Amerikaanse president Joe Biden is zondagavond aangekomen in het Verenigd Koninkrijk, waar hij onder meer de Britse eerste minister Rishi Sunak zal ontmoeten.

Biden zal de Britse premier maandag ontmoeten in diens ambtswoning in Downing Street 10. Volgens het Witte Huis zal tijdens hun gesprek onder meer het Oekraïense tegenoffensief tegen de Russische troepen aan bod komen. Ook de militaire steun aan Oekraïne zal worden besproken, schrijven Britse media.

Het Verenigd Koninkrijk wordt gezien als de belangrijkste militaire bondgenoot van de VS in Europa. Maar Londen heeft dit weekend opvallend terughoudend gereageerd op de Amerikaanse beslissing om Oekraïne van clustermunitie te voorzien. De Britse premier heeft die levering niet rechtstreeks bekritiseerd, maar heeft wel beklemtoond dat hij achter een internationaal verdrag blijft staan dat het gebruik van die wapens aan banden legt. Het is niet duidelijk of Sunak het onderwerp met Biden zal bespreken.

Voor Biden staat daarna nog een bezoek aan koning Charles III in Windsor Castle op het programma. Er zal wellicht worden gesproken over het mobiliseren van fondsen voor de ontwikkeling van propere energie in ontwikkelingslanden.

NAVO-top Vilnius en Helsinki

De belangrijkste reden voor Bidens bezoek aan Europa is evenwel de NAVO-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius, die dinsdag van start gaat en waarvoor de Amerikaanse president na zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk naar Litouwen reist.

Na afloop van die top reist Biden nog door naar Helsinki, waar een ontmoeting is gepland met de staatshoofden en regeringsleiders van Finland, Zweden, Denemarken, IJsland en Noorwegen.