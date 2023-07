Broer van Franse jongeman die na arrestatie stierf, belandt in ziekenhuis door hardhandige arrestatie op herdenkingsmars

Adama Traoré, een 24-jarige zwarte Fransman, kwam in 2016 om het leven kort na zijn arrestatie. Een jaarlijkse herdenkingsmars georganiseerd door zijn zus Assa, die opriep tot vreedzaam protest, was verboden omdat de kans op rellen te groot zou zijn, na de protesten over het recente overlijden van de 17-jarige Nahel.

LEES OOK. Duizenden Parijzenaars betogen tegen politiegeweld ondanks verbod

Assa Traoré lijdt het protest. — © EPA-EFE

Zo’n tweeduizend mensen gingen onder leiding van Assa Traoré zaterdag toch in Parijs betogen tegen politiegeweld, in Adama’s nagedachtenis. Daarbij werd zijn broer Youssouf Traoré (29) gearresteerd op verdenking van het aanvallen van een ambtenaar en rebellie. Volgens een bron dicht bij de zaak werd Traoré ervan beschuldigd dat hij een klap verkocht aan een politiecommissaris aan het begin van de mars op de Place de la République. Volgens de politie werd hij later tijdens de demonstratie herkend en gearresteerd voor die daden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De arrestatie verliep echter zo hardhandig dat zijn voorlopige hechtenis opgeheven moest worden voor een ziekenhuisopname. Een politiebron verklaarde dat Youssouf Traoré in het politiebureau in elkaar was gezakt en naar het ziekenhuis werd overgebracht. Traoré bracht daar de nacht door en was ook zondagochtend nog opgenomen, zo bevestigde het parket. Volgens zijn raadsman liep de Fransman verwondingen op aan zijn schedel, oog, neus, maag en rug, en heeft hij een klacht ingediend voor het “disproportioneel en illegitiem” gebruik van geweld.

© AFP

Ook minstens twee journalisten klaagden aan dat ze mishandeld werden door de politie tijdens de mars. De beelden van het politieoptreden lokken, onder meer bij linkse politici die deelnamen aan de mars, verontwaardiging uit over de vermeende brutaliteit van de politie.