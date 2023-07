Noord-Korea waarschuwt VS voor verhoogd gevaar op nucleair conflict

Noord-Korea heeft de VS opgeroepen om geen nucleair aangedreven onderzeeër met ballistische raketten naar Zuid-Korea te sturen. Dat Amerikaanse plan kan “de regionale spanningen naar een kritieker niveau brengen en in de praktijk de ergste crisis van een nucleair conflict veroorzaken”.

Een woordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van Defensie deed de uitspraken maandag.

Pyongyang beschuldigt de VS ook van “schaamteloze nucleaire chantage”, zo blijkt volgens het Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA nog uit de mededeling.

Als gevolg van de toegenomen spanningen met Noord-Korea, waren de Verenigde Staten en bondgenoot Zuid-Korea in april overeengekomen om hun militaire samenwerking te versterken. De afspraken voorzien ook in een meer zichtbare inzet van strategische Amerikaanse wapensystemen, zoals nucleaire onderzeeërs met ballistische raketten. Sommige van die raketten kunnen ook worden uitgerust met een of meer kernkoppen.

In juni hadden de Amerikaanse strijdkrachten al een nucleaire onderzeeër met kruisraketten naar Zuid-Korea gestuurd voor gezamenlijke oefeningen.

De relatie tussen Noord- en Zuid-Korea bevindt zich op een historisch dieptepunt. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de status van Pyongyang als nucleaire macht “onomkeerbaar” genoemd en heeft opgeroepen tot een verdere ontwikkeling van wapens, met name tactische kernwapens.