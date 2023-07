Parijzenaars kunnen vanaf 2025 weer in de Seine zwemmen

Inwoners en bezoekers van Parijs zullen vanaf 2025 voor het eerst sinds meer dan 100 jaar weer in de Seine kunnen zwemmen. Er worden tegen dat tijdstip drie plekken ingericht voor zwemmers, zo kondigde burgemeester Anne Hidalgo zondag aan. Eén ervan zal in de buurt van de Eiffeltoren liggen.

Veel Parijzenaars koesteren al lang de wens om weer in hun geliefde rivier een plons te kunnen maken. Zwemmen in de Seine werd in 1923 officieel verboden, maar tot begin jaren zestig werd het wel nog gedaan. Groot probleem was de waterkwaliteit van de rivier.

Omdat de Olympische Spelen volgend jaar in de Franse hoofdstad neerstrijken, rijpten de geesten en kwam een en ander in een stroomversnelling. Volgens de stadsautoriteiten werd in de grootregio Parijs intussen 1,4 miljard euro geïnvesteerd om het water van de Seine opnieuw proper te krijgen. Sommige wedstrijden op de Olympische Spelen zullen ook in de rivier worden beslecht.

Tegen deze zomer zullen 23.000 woningen aangesloten worden op de riolering, die hun afvalwater tot nog toe onbehandeld in de Seine loosden. Ook 260 woonboten worden op de riolering aangesloten. Rioolwaterzuiveringsinstallaties worden gemoderniseerd of opnieuw opgetrokken.

De zwemzones zullen door boeien afgebakend worden en toegankelijk zijn via een loopbrug. Er komt ook accommodatie om je om te kleden of te douchen.