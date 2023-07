Zes doden, onder wie drie kinderen, bij aanval op kleuterschool in China: 25-jarige verdachte opgepakt

Bij een aanval op een kleuterschool in Lianjiang, in het zuiden van China, zijn maandag zes mensen om het leven gekomen. Dat bevestigen de lokale autoriteiten.

Het incident vond maandagochtend rond 8 uur plaatselijke tijd plaats. De exacte omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Op beelden die circuleren via Chinese sociale media is een man met een mes te zien.

“Onder de slachtoffers waren één leraar, twee ouders, en drie leerlingen”, aldus een woordvoerster van het stadsbestuur. Eén persoon raakte gewond. Er is een 25-jarige verdachte gearresteerd, meldt de politie.

Vuurwapenbezit door burgers is niet toegelaten in China. In het land komen wel vaker dodelijke aanvallen met steekwapens voor op scholen, waardoor de overheid de beveiliging daar heeft opgeschroefd. Ouders en familieleden mogen niet in de klassen of de speelplaats komen, en moeten kinderen aan de ingang afzetten en daar weer ophalen.