Belgische vrouw (55) overleden na mesaanval in Duitsland

Bij een mesaanval in Duitsland is zaterdag een Belgische vrouw om het leven gekomen. Dat meldt Sudinfo.

De aanval vond zaterdagnamiddag rond 16.30 uur plaats in Bad Hönningen, een dorpje tussen Bonn en Frankfurt op zo’n 80 kilometer van de Belgische grens. Een man viel er op straat willekeurig mensen aan. Eén van zijn slachtoffers was Claudia Maraite (55) uit Embourg, vlakbij Luik, die dodelijk geraakt werd. De dader verwondde ook een 30-jarige man, maar diens verwondingen waren volgens de Duitse politie “ernstig maar niet dodelijk”.

De dader, een 38-jarige Duitser, werd meteen na de aanval aangehouden. Over zijn motieven is voorlopig weinig bekend. “Er is geen bewijs van een politiek gemotiveerde daad”, lijkt de politie een terroristisch motief wel uit te sluiten. Op basis van de eerste elementen zou het erop lijken dat de dader psychologische problemen had.

“Claudia was uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van een vriend met wie ze samen gestudeerd had, en met wie ze doorheen de jaren contact had gehouden”, zegt Louis Maraite, de broer van het slachtoffer. “Ze was daar met haar man, maar op het moment van de tragedie was ze alleen: ze was gaan joggen toen ze werd aangevallen.”

Maraite was een moeder van drie kinderen, en zou over drie maanden voor het eerst grootmoeder worden.