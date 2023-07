“Chelsea wil Juventus 25 miljoen euro plus Lukaku bieden voor Vlahovic”, maar Rode Duivel doet alles om terug te keren naar Inter

The saga continues: waar ligt de toekomst van Romelu Lukaku (30)? De spits wil koste wat kost terug naar grote liefde Inter, maar Chelsea wil liever meer cashen voor de Rode Duivel en heeft daarvoor al een plannetje in gedachten.

Chelsea is namelijk erg geïnteresseerd in Dusan Vlahovic, de Servische spits van Juventus. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera heeft de Oude Dame een openingsbod van de Blues op Vlahovic ter waarde van ongeveer 60 miljoen euro afgewezen. Juventus zou 80-90 miljoen euro willen voor hun goalgetter. Chelsea heeft nu een plannetje uitgedokterd om hem toch in te kunnen lijven.

Bij dat plannetje is nu Romelu Lukaku betrokken. Als Juventus Vlahovic verkoopt, hebben ze natuurlijk een vervanger nodig in de spits. Corriere dello Sport meldt dat Juve Vlahovic voor slechts €25 miljoen willen verkopen, als ze Lukaku erbij krijgen. Een speler plus geld-deal dus.

Inter

Maar staat Big Rom daar wel voor open? De Rode Duivel wil namelijk koste wat kost terug naar zijn grote liefde Inter. Die bereiden nu een verbeterd bod van 35 miljoen euro voor om Lukaku definitief binnen te halen. Sky Sports meldde dat Lukaku zelfs willig is om een deel van zijn salaris af te staan, om een definitieve terugkeer naar Inter zo te vergemakkelijken.