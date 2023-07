Australische politie stopt met zoeken naar Belgische toeriste: “Experts denken dat Céline de barre weersomstandigheden niet heeft overleefd”

Céline Cremer werd voor het laatst gezien op 17 juni in Waratah, een stadje in het noordwesten van het eiland Tasmanië, op ongeveer tien kilometer van de Philosopher Falls-watervallen. Het voertuig van de vrouw stond zeker sinds 20 juni – de laatste dag waarop haar gsm een signaal gaf – op de parkeerplaats aan het startpunt van de wandelroute naar die watervallen. Ze was naar verluidt slechts uitgerust voor een lichte wandeling, en een onervaren wandelaarster. Op 21 juni werd ze als vermist opgegeven, nadat ze niet opdaagde voor de ferry waarvoor ze een ticket had.

De Australische politie doorzocht het water aan de watervallen vorige week zonder succes. “Er werden ook zoekteams, specialisten in wildwater-reddingen, drones en helikopters gebruikt”, klinkt het maandag in een verklaring van de politie. “Er werden dus aanzienlijke middelen ingezet op dit moeilijk toegankelijke terrein, maar ondanks deze aanzienlijke inspanningen kon Céline niet worden gelokaliseerd. Gezien de barre weersomstandigheden en de koude denken medische experts dat Céline de elementen waaraan ze sinds haar verdwijning is blootgesteld, niet heeft overleefd”, aldus de politie.

Alain Remue: “Grote inspanningen gedaan”

“De Australische politie heeft grote inspanningen gedaan”, zo reageert Alain Remue van de Cel Vermiste Personen, van de Belgische federale politie. De Belgische politiediensten stonden de afgelopen weken in contact met het Australische zoekteam. Dat was ook zo bij de zoektocht naar Natacha de Crombrugghe (28) die in 2022 vermist raakte in Peru. De Cel Vermiste Personen kreeg onlangs, net zoals de familie van Céline Cremer, het nieuws dat ze zoekactie wordt stopgezet.

“Ook de criminele piste, waarbij rekening wordt gehouden met kwaad opzet, is onderzocht. Maar er zijn geen aanwijzingen gevonden die daarop wijzen”, zegt Remue. “De streek waar de Belgische vrouw vermist is geraakt, is zeer onherbergzaam gebied. Dat blijkt ook uit videobeelden die ons bezorgd zijn. Het maakt zoeken verder onmogelijk.”

Het lichaam van Natacha de Crombrugghe werd uiteindelijk na acht maanden gevonden door Peruaanse vissers.

Medeleven

“We staan in voortdurend contact met de familie, en sturen hen ons medeleven”, zo besluit de Australische politie. “Hoewel de reddingsoperaties gestaakt worden, wordt het dossier niet gesloten en zal alle relevante informatie zorgvuldig worden bestudeerd in de hoop later nog een antwoord te kunnen geven aan haar familie en dierbaren.”

