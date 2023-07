Verenigde Staten en Jamaica vervolledigen het rijtje halvefinalisten op de Gold Cup

De Verenigde Staten en Jamaica hebben zich zondagavond als laatste twee landen geplaatst voor de halve finales van de Gold Cup, het landenkampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben. Gastland VS had strafschoppen nodig tegen Canada (2-2, 3-2 na pen.), Jamaica versloeg Guatemala met 1-0.

De partij tussen de Verenigde Staten en Canada in Cincinnati (Ohio) zat lange tijd op slot. Pas twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kon invaller Brandon Vazquez de score openen. Canada kon drie minuten in blessuretijd nog gelijkmaken dankzij een penaltydoelpunt van Steven Vitoria. Er kwamen verlengingen aan en daarin leek Canada voor het eerst sinds 1957 nog eens op Amerikaanse bodem te kunnen winnen tegen Team USA. De ingevallen Jacob Shaffelburg (109.) zette zijn team op 1-2. Het bleef echter spannend en dankzij een eigen doelpunt van Scott Kennedy (114.) werd het toch nog 2-2.

Er kwamen strafschoppen aan en daarin toonde Arsenal-doelman Matt Turner zich beslissend voor de Verenigde Staten. Hij pakte de elfmeters van Vitoria en Deinze-middenvelder Liam Fraser, die op het uur als invaller op het veld kwam. Na de misser van Charles-Andreas Brym (ex-Moeskroen) bij de vijfde strafschop, was de buit binnen voor de Verenigde Staten.

Bij de VS was er een basisplaats voor verdediger Bryan Reynolds, die afgelopen seizoen op uitleenbasis van AS Roma bij Westerlo aan de slag was. Matt Miazga, die in het seizoen 2020-2021 de kleuren van Anderlecht verdedigde, viel in.

De VS, de titelverdediger, treft woensdag in de halve finales in Las Vegas Mexico. In de andere halve finale ontmoet Panama Jamaica. De Jamaicanen haalden het zondag dankzij een treffer van Amari’i Bell (51.) met 1-0 van Guatemala. Leon Bailey (ex-Genk) stond aan de aftrap bij de Reggae Boyz, Shamar Nicholson (ex-Charleroi) viel in.