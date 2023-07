Dierenbescherming dient klacht in nadat wolf in Nederland doodgeschoten wordt

De Nederlandse organisatie Faunabescherming heeft een klacht ingediend tegen de burgemeester van de gemeente Westerveld en een schapenhouder, die gewond raakte tijdens een aanvaring met een wolf. Zij besloten de wolf na het incident dood te schieten, maar daar is de dierenrechtenorganisatie niet akkoord mee. Ook Animal Rights en Bite Back besloten een klacht in te dienen. “Geen sprake van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf.”

In het Drentse dorp Wapse kwam zondagochtend een melding binnen van een wolf. Het dier zou binnen een omheining geraakt zijn en viel daarbij schapen aan. De schapenhouder zou daarop geprobeerd hebben de wolf weg te jagen met een hooivork en een schop. De man werd daarbij in de arm gebeten en werd later overgebracht naar het ziekenhuis. De burgemeester van Westerveld, waar Wapse onder valt, besloot na overleg met experts dat de wolf moest worden afgemaakt.

Maar die beslissing zorgt in Nederland voor heel wat discussie. Faunabescherming diende een klacht in tegen zowel de burgemeester, als de schapenhouder. Volgens hen blijkt uit de feiten dat er “geen sprake geweest is van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf.”

“Wie zo onverstandig is om een roofdier met een hooivork en een schop te lijf te gaan, kan verwachten dat het dier zich bedreigd voelt en zich verdedigt.” De wolf werd daarna onder zonnepanelen in de weide gevonden en doodgeschoten. Volgens Faunabescherming werd het protocol daaromtrent niet correct gevolgd. “De burgemeester had niet het recht om wie dan ook opdracht te geven de wolf dood te schieten. En de politie had dat moeten weten en verifiëren, alvorens te schieten.” Later besloten ook Animal Rights en dierenrechtenorganisatie Bite Back om een klacht in te dienen tegen de schapenboer. Zij overwegen nog een klacht in te dienen tegen de burgemeester.

Vluchtweg bieden

In België zijn er tot dusver geen incidenten bekend waarbij een mens gewond raakte na een aanval door een wolf. “Dat hij zijn dieren wil beschermen, is een logische reactie. Maar dat hij erachteraan gaat met een hooivork niet”, zegt Jan Loos van de Belgische organisatie Welkom Wolf. “Ik heb begrepen dat hij die wolf min of meer opgesloten had. Als je een wolf wegjaagt, dan zal die vluchten. Maar je moet hem wel een vluchtweg bieden. Een wolf zal enkel een verdedigingsaanval uitvoeren wanneer hij zich bedreigd voelt en niet weg kan. En in zulke gevallen zal die enkel bijten in armen of benen en heeft een wolf niet de bedoeling om de persoon in kwestie te doden. Dat is ook wat hier gebeurd is. Andere dieren doen dat ook”, zegt hij. “Die schapenhouder heeft dus de wolf aangevallen en de wolf heeft zich verdedigd.”

Volgens Loos is de klacht van Faunabescherming dan ook zeer terecht. “Wij zouden in Vlaanderen hetzelfde doen”, zegt hij. “Ze hebben die wolf twee uur later doodgeschoten. Je mag een wolf enkel doden als er sprake is van een acuut, direct gevaar. Of wanneer de wolf er keer op keer in slaagt om een state of the art-omheining te omzeilen. Daarover bestaan protocollen en die zijn op Europees niveau geregeld. Bovendien mag je een wolf ook enkel doden als er geen andere manier is om het probleem op te lossen. Hier was het simpel: de poort openzetten. Of hij had naar de natuurbescherming kunnen bellen. De schapenhouder heeft een grote fout gemaakt.”

“Kon niet anders”

Een woordvoerster van de gemeente Westerveld, waartoe het dorp Wapse behoort, laat weten dat ze de klacht van de Faunabescherming “eerst intern willen bespreken”. Burgemeester Rikus Jager zei eerder op de dag dat hij “niet anders kon” dan de wolf laten doodschieten. “We hebben nog geprobeerd om een expert te bellen, maar dat lukte zo vroeg niet. Voor zover er expertise aanwezig was, hebben we die geraadpleegd, maar samen hebben we geconcludeerd dat er maar één keuze mogelijk was.” Het hek openzetten voor de wolf was volgens de burgemeester geen optie. Dat vond hij te risicovol omdat “veel mensen” op zondagochtend door de straat fietsen.

