GENT

Het zal dinsdag rustig zijn in Gent. De Vlaamse feestdag 11 juli wordt in andere steden en gemeenten gevierd met een volksfeest, maar in Gent is het enige evenement dat er nog was, geschrapt door het stadsbestuur. Er moest bespaard worden en er staat een ander, tiendaags feestje op til in Gent.