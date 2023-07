Drie doden bij crash van vliegtuigje op IJsland

Bij de crash van een vliegtuig boven het oosten van IJsland zijn drie mensen omgekomen. Dat meldt de IJslandse politie. Maandagochtend is nog onduidelijk hoe de crash kon gebeuren.

De piloot van de Cessna 172 had zondag in de vooravond een noodoproep gestuurd, waarop een zoekactie begon. Enkele uren later werd het gecrashte vliegtuig aangetroffen. De drie inzittenden, behalve de piloot ook twee passagiers, werden ter plaatse dood verklaard.

De autoriteiten hebben een onderzoek opgestart.