“Wat de regering-Michel zo’n zes jaar geleden in de steigers had staan, dát was een pensioenhervorming”

“We zijn met het complexe dossier van de kerncentrales bezig, we hebben nu deze pensioenhervorming en straks volgt er nog een fiscale hervorming. Deze regering werkt en zal dat blijven doen.” Premier De Croo klopte zich op het einde van zijn persconferentie over de pensioenen op de borst. Zijn boodschap was duidelijk: we hadden met Vivaldi beloofd een hervormingsregering te zijn en dat maken we nu waar. Maar daarmee legt hij de lat wel heel laag om van “hervormingen” te spreken.