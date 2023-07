Port of Antwerp-Bruges: “Facturatie van medewerker Jambon is in lijn met prestaties”

Volgens de Port of Antwerp-Bruges is de halvering van de afgesproken facturatie “in lijn met de effectieve prestaties van de medewerker”. Dat zegt de haven in een reactie op het nieuws van een adviseur die voor Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) de havendossiers doet en twee jaar op de loonlijst van de haven stond.

Jambon zou altijd beweerd hebben dat de man in kwestie voor 40 procent in dienst was op zijn kabinet. Dat oorspronkelijk voorziene bedrag werd echter gehalveerd naar 20 procent. “In mei van dit jaar werd overgegaan tot een eerste facturatie”, laat de haven weten. “Beide partijen zijn overeengekomen om dit voor slechts de helft van de initieel ingeschatte veertig procent detachering te doen.”

Die overeenkomst is volgens de haven perfect in lijn met de effectieve prestaties van de medewerker bij het kabinet. “Het komt overeen met een gemiddelde van ongeveer één dag per week over de hele periode. Dit is dus geen korting maar betreft enkel het in overeenstemming brengen van de facturatie met de reële prestaties”, aldus nog het havenbedrijf.

Tot slot merkt de haven op dat het om een zeer ervaren ingenieur gaat die slechts tijdelijk en deeltijds gedetacheerd wordt naar het kabinet van de minister-president. “Deze collega levert als raadgever sinds maart 2021 beleidsondersteunend en technisch advies. Omdat bij aanvang van deze detacheringsopdracht de effectieve werklast nog niet helder was, werd er in onderling overleg beslist om pas na verloop van tijd te factureren.”