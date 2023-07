Kampioen Antwerp op stage: Vincent Janssen met nieuwe coupe, Toby Alderweireld met opvallend boek

Alderweireld heeft zich blijkbaar niet verveeld tijdens de reis naar Oostenrijk, want de verdediger stapte de bus af met ‘Het verhaal van Antwerpen’ in de hand, een (gesigneerd) boek van Antwerps burgemeester Bart De Wever, vol anekdotes over de stad. Het boek kwam in december uit dus de dubbel van de Great Old staat er echter nog niet in vermeld. Tijdens de eerste training van het seizoen zei Alderweireld nog dat hij de mooie woorden van De Wever tijdens de titelviering enorm had gewaardeerd.

Janssen stal dan weer de show met zijn nieuwe, opvallende coupe. Vanwege de dubbel liet hij zijn haren wit verven. De greenkeeper van Antwerp, die al ter plaatse was, was duidelijk onder de indruk.