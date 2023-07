Drie schepen met 300 migranten vermist op Atlantische Oceaan: “Als er 300 Duitsers vermist zouden zijn, zou er enorme zoekactie worden opgezet”

Drie migrantenschepen met in totaal zo’n 300 mensen aan boord zijn vermist op zee tussen Afrika en de Spaanse Canarische Eilanden. Dat meldt de Spaanse hulporganisatie Caminando Fronteras.

Twee schepen met elk tot 60 mensen aan boord verlieten Senegal op 23 juni richting de Canarische Eilanden, een derde verliet het kustdorp Kafountine op 27 juni. De organisatie nam contact op met familieleden van de mensen aan boord, maar zij hadden niets van hen gehoord.

Helena Maleno van Caminando Fronteras bekritiseert Spanje nu, omdat het land slechts één zoekvliegtuig inzet – en dat slechts een paar uur per dag. Ook met Marokko is er een gebrek aan samenwerking. “Het land werkt alleen om vluchtelingen te weren, niet om ze te redden”, aldus Maleno. “Als er 300 Duitsers vermist zouden zijn in de Atlantische Oceaan, zou er een enorme zoekactie worden opgezet.”

Als bevestigd wordt dat de schepen gezonken zijn, zou het een van de ergste ongelukken met migranten op zee zijn, na het zinken van een migrantenschip voor de Griekse kust midden juni, waarbij tot 500 doden vielen.

Gevaarlijke route

Kafountine ligt op ongeveer 1.700 kilometer van de Spaanse eilandengroep. De Atlantische Oceaan met zijn sterke stromingen en hoge golven wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste migratieroutes naar Europa. Volgens Caminando Fronteras zijn er in de eerste helft van het jaar minstens 778 mensen omgekomen op de Atlantische route. Het aantal niet-gerapporteerde gevallen is waarschijnlijk nog veel hoger.

In juni kwamen 19 boten met vluchtelingen uit Senegal aan op de Canarische Eilanden, terwijl er sinds begin van het jaar geen enkele werd geregistreerd. Volgens de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties zijn er dit jaar tot 2 juli 7.278 Afrikaanse migranten geteld op de Canarische Eilanden.