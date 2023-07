Veroordeelde sportarts Larry Nassar in gevangenis aangevallen en neergestoken

Larry Nassar, de Amerikaanse sportdokter die veroordeeld werd voor het seksueel mishandelen van honderden meisjes, is in de gevangenis in Florida aangevallen en neergestoken. Dat meldt persagentschap AP.

De aanval zou zich zondag voorgedaan hebben. Toen werd Nassar aangevallen en werd hij volgens een van de twee bronnen van AP gestoken in de rug en in de borstkas. Zijn toestand zou wel stabiel zijn.

In 2017 en 2018 werd Nassar, de 59-jarige voormalige arts van het Amerikaanse Olympische turnteam, tot driemaal toe schuldig bevonden aan seksueel misbruik. Hij zou zich als professor aan de universiteit van Michigan en als coach van het Amerikaanse turnteam vergrepen hebben aan minstens 256 jonge meisjes. De zaak maakte heel wat los in de VS, want meer dan 150 slachtoffers getuigden tegen hem en er kwam onder meer aan het licht dat velen van hen over hem hadden geklaagd tegen ouders en andere trainers maar dat daar nooit iets mee gedaan was.

Nassar werd veroordeeld tot gevangenisstraffen van 40 tot 125 jaar, 60 jaar en 40 tot 175 jaar. Dat komt neer op een levenslange celstraf. De man bekende al dat misbruik, net als het bezit van kinderporno, maar ging toch in beroep tegen de uitspraken van de rechters. Dat beroep leidde telkens tot niets.

Na zijn proces ontstond grote ophef toen bleek dat hij tijdens het onderzoek van de FBI naar hem, en dus nadat er al meldingen gedaan waren, nog meisjes misbruikt zou hebben. Talrijke atleten, waaronder Olympisch kampioene Simone Biles, eisten daarom een schadevergoeding van 1 miljard dollar van de FBI.