De Gentse Feesten barsten vrijdag 14 juli opnieuw los. Tien dagen en nachten lang wordt er gevierd in Gent. Gratis, en iedereen is welkom om mee te vieren. Wie komt er? Hoe geraak je er? Is dat met bonnekes? Wie sluit er eigenlijk af? En wat moet je zeker hebben gedaan?