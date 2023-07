Grootste gasveld in tien jaar tijd ontdekt in Noorwegen

Het Noorse gas- en oliebedrijf DNO zegt op mogelijk het grootste gasveld te zijn gestoten dat de voorbije tien jaar is ontdekt in Noorse wateren.

De gasbel in het Noorse deel van de Noordzee zou tot 120 à 230 miljoen vaten olie-equivalent aan energie bevatten. Als gerekend wordt met het mediaan van dat potentieel, dan is sprake van de grootste gasvondst op het Noors continentaal plat sinds 2013.

Sinds de Russische inval in Oekraïne is Noorwegen de belangrijkste bron van aardgas voor Europa geworden.

De voorbije jaren zijn grote gasvondsten in de Noordzee zeldzamer geworden. In vergelijking met bestaande Noorse gasvelden zoals Troll of Statfjord is de vondst beperkt. Die bevatten reserves die gaan tot 3 miljard vaten olie-equivalent.