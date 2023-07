Onze huiscartoonist Marec krijgt lifetime achievement award op Cartoonfestival in Knokke

Marec, echte naam Marc De Cloedt, kreeg maandag een lifetime achievement award van Press Cartoon Belgium, de organisatie die jaarlijks de beste cartoons uit de Belgische pers bekroont. Die prijs kreeg hij voor zijn carrière van meer dan 35 jaar. “Ten eerste omdat er tussen 2001 en 2022 maar liefst 263 cartoons van zijn hand genomineerd werden voor de Press Cartoon Prijs Knokke-Heist, maar bovendien omdat hij al die jaren dag in en dag uit hetzelfde enorme aantal cartoons is blijven produceren met constante kwaliteit”, klonk het.

De prijs is vernoemd naar Karel Anthierens, journalist en oprichter van Press Cartoon Belgium, die afgelopen jaar overleed. En dat maakt het voor Marec net dat tikkeltje specialer. “Hij heeft mijn carrière in de nationale pers gelanceerd. Hij heeft me ontdekt. Voor hem waren cartoons dan ook heel belangrijk. Hij plaatste de cartoonisten op dezelfde hoogte als de columnisten”, zegt Marec. “Hij heeft me bijvoorbeeld ook geleerd dat een cartoon niet altijd om te lachen moet zijn. Als je iedere dag tekent, dan kom je ook onaangenaam nieuws tegen. Humor hoeft dus niet altijd.”

Cartoonist Marec kreeg op het Cartoonfestival in Knokke-Heist de lifetime achievement award. — © rr

“Mijn enige lezer”

Marec omschrijft zichzelf als het kakkernestje als het op Karel Anthierens aankomt. “Ik ben zo wat de laatste die hij ontdekt heeft. Nadat hij gestopt is, zijn er ook veel minder tekenaars ontdekt”, zegt hij. “Niet dat er geen talent meer is, maar je moet iemand hebben die dat inziet en opvolgt. Karel was zo iemand.”

“Toen ik telefoon kreeg dat ik voor Karel mocht werken, was dat ongelooflijk. In die beginperiode hield ik hem als enige lezer voor me als ik tekende. En eigenlijk is hij nog altijd ‘mijn’ lezer. Ik mail hem nog steeds mijn tekeningen door, ook al is hij maanden geleden overleden”, zegt de cartoonist. “Ik krijg nog altijd geen antwoord dat zijn account stopgezet is. Het is misschien naïef, maar ik denk ergens dat hij ze nog altijd leest.”

© Marec

“Je kan je eigen krant beginnen”

Nu hij zelf een doorwinterde cartoonist is, heeft Marec een tip voor jonge tekenaars: niet panikeren. “Toen ik jong was, was het ook niet gemakkelijk. Er is eigenlijk niet zo veel veranderd. Ik heb ook mijn plaats moeten afwachten. Er zijn nu wel minder bladen en kranten, dat klopt. Er is dus minder plaats voor tekenaars”, zegt hij. “Maar nu ga ik mezelf tegenspreken. Ja, er is minder plaats in kranten en bladen, maar eigenlijk zijn er nu meer middelen. Gewoon op een andere manier. Er is het internet. Je kan bij wijze van spreken je eigen krant beginnen.”

Cartoonist Marec tekent al meer dan 30 jaar voor de nationale pers. — © Inge Kinnet

De cartoonist denkt zelf nog niet meteen aan stoppen, maar wil in de toekomst wel nog andere dingen doen. “Ik heb onlangs een boek uitgebracht over de Provence. Het slaat goed aan. Ik dacht ‘ik zal eens iets anders maken.’ Zulke dingen wil ik wel meer doen. Maar ik blijf ook tekenen voor de krant. Ik heb mijn eigen stem en sta los van wat de redactie beslist. Ik heb mijn vrijheid en die is me veel waard. Ik ben nog altijd blij dat ik die paar vierkante centimeter op een krantenpagina mag opvullen.”

