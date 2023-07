Threads breekt alle records en doet beter dan TikTok, Instagram en ChatGPT

Sinds Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, vorige woensdag Threads lanceerde, wrijven ze zich in de handen. De gloednieuwe app, die gezien wordt als een soort kloon van Twitter, telt ondertussen al meer dan 100 miljoen gebruikers. Ter vergelijking: Instagram deed er destijds twee jaar en half over om dezelfde kaap te ronden. Ook onder meer TikTok (negen maanden) en vorige recordhouder ChatGPT (2 maanden) kwamen niet in de buurt van de blitzstart van Threads.

En dan te zeggen dat Threads in Europa zelfs nog niet verkrijgbaar is. Meta-baas Mark Zückerberg is nog aan het uitzoeken hoe hij de gegevensuitwisseling tussen Instagram en Threads conform maakt aan de Europese wetgeving. Vanaf het moment dat Meta daar een sluitende oplossing voor heeft gevonden, zal het platform ook in onze contreien in de app-store te vinden zijn.

Elon Musk ziet het allemaal niet graag gebeuren. De flamboyante Twitter-eigenaar zag het aantal gebruikers op zijn platform de laatste maanden al gestaag afnemen. Volgens experts zal de opkomst van Threads geen deugd doen aan die dalende trend. Musk heeft er ondertussen mee gedreigd om Meta aan te klagen voor het stelen van bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendommen. Hij verwijst onder meer naar het feit dat Meta tientallen voormalige werknemers van Twitter zou hebben aangenomen die toegang hadden tot deze vertrouwelijke informatie.