Moeder die mogelijk acht jaar lang loog over haar ‘vermiste’ zoon wordt levenslang verbannen van GoFundMe

De moeder van Rudy Faris, de twintiger die recent na acht jaar vermist te zijn geweest weer opdook, wordt levenslang verbannen van GoFundMe. Op die website, waarop je geldinzamelingen kan organiseren, kreeg ze doorheen de jaren heel wat geld voor de zoektocht naar haar zoon. Maar nu steeds onduidelijker is of zij niet zelf achter die verdwijning zat, grijpt het platform in.

Op 7 maart 2015 verdween de 17-jarige Rudy Farias na een wandeling met de twee honden van zijn familie, in het Amerikaanse Houston. Vervolgens werd acht jaar vergeefs gezocht naar de jongeman, tot hij vorige week plots opdook. In bewusteloze toestand werd hij aangetroffen, en in zijn verhoor beweerde hij volgens een lokale activist acht jaar lang door zijn moeder verborgen en mishandeld te zijn geweest.

Wat er echt met hem gebeurd is, is tot op nu nog niet duidelijk. Ook de lokale politie zei op een persconferentie al dat er in het verhoor van de jongeman en zijn moeder bepaalde zaken gezegd zijn die niet echt overeen kwamen. De speurders vermoeden dat hij al die tijd thuis is geweest, maar wachten het verdere onderzoek af om dat met zekerheid te zeggen.

Levenslang verbannen

Maar voor de mensen achter het platform GoFundMe, waar geldinzamelingen georganiseerd worden voor goede doelen, bedrijven of privépersonen, is het duidelijk dat de moeder van Farias haar al die jaren goed verrijkt heeft via de site en dat niet op legale wijze deed. Janie Santana is daarom levenslang verbannen van de site.

Volgens een statement van GoFundMe heeft zij onder valse namen 2.025 dollar (1.800 euro) gekregen gedurende de acht jaar dat hij vermist was. “Wij hanteren nultolerantie tegenover misbruik van ons platform en werken samen met het onderzoek naar wat gebeurd is.” Er wordt aangekondigd dat de vrouw aangeklaagd wordt en dat alles gedaan zal worden om de mensen die haar doorheen de jaren geld gaven te compenseren.