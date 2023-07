Geslaagd! Nederlandse prinses Alexia (18) hijst boekentas omhoog aan vlaggenmast om diploma te vieren

De Nederlandse prinses Alexia (18) behaalde donderdag haar diploma aan het United World College of the Atlantic in Wales. Dat heuglijke moment vierde ze door een boekentas omhoog te hangen naast de nationale vlag. Koning Willem-Alexander, maar in deze toch vooral een trotse vader, vereeuwigde de symbolische viering met een ludiek filmpje dat hij vanmiddag via het Twitteraccount van de koninklijke familie de wereld instuurde.