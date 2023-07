Italië kan Europees record breken met temperaturen tot 49 graden, ook zuiden van Spanje kreunt onder loden hitte

Amper twee weken na de laatste hittegolf heeft het zuiden van Spanje opnieuw af te rekenen met een hittegolf. In delen van Andalusië steeg het kwik maandag tot 44 graden. In Italië is de situatie nog zorgwekkender. Daar komt het Europees record in zicht met temperaturen van 48 graden die voorspeld worden.

De Spaanse weerdienst kondigde voor de regio Andalusië, waarin grootsteden Sevilla en Cordoba liggen, code rood af. Eind juni klom het kwik er ook al tot 44 graden. Ook in andere delen van het land is het ontzettend warm. In de hoofdstad Madrid werd 39 graden genoteerd, in Mallorca klom het kwik tot 35 graden. De temperaturen zouden pas tegen het weekeinde een duik nemen.

Ook in andere landen, Griekenland bijvoorbeeld, is het gigantisch warm. Maar het zorgwekkendst is de situatie op dit moment in Italië. Daar is een hittegolf aan de gang, en de verwachting is dat de temperaturen de komende dagen nog hoger zullen zijn dan tot nu al het geval was. In het grootste deel van het land worden door hogedrukgebied Cerberus temperaturen boven 40 graden voorspeld, en op Sicilië en Sardinië zelfs tot 49 graden.

Daarmee zou het Europese record verbroken worden. De tot nu toe hoogste temperatuur werd op 11 augustus 2021 opgemeten in Floridia, in de Siciliaanse provincie Syracuse. Toen werd het daar 48,8 graden.

Heet is het ook in het zuiden van Frankrijk, onder meer in de Provence. Geen recordtemperaturen daar, maar de thermometer geeft toch ook vlot 35 graden aan.

