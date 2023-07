Belgische Claudia (55) werd in Duitsland neergestoken toen ze wou gaan joggen: “Ze zou net oma worden”

Rond 16.30 uur zaterdagmiddag zagen getuigen hoe de 37-jarige man enkele voorbijgangers met een mes te lijf ging in de Waldbreitbacher Strasse, in het plaatsje Bad Hönningen. Eerst viel hij de 30-jarige Alex W. aan, die enkele messteken kreeg en voor verzorging naar het ziekenhuis moest. Hij is volgens de Duitse politie buiten levensgevaar. Er zou geen enkele aanleiding geweest zijn: de dader zou vooraf geen woord gewisseld hebben met zijn slachtoffer.

Daarna ging hij de 55-jarige Claudia Maraite te lijf. De Belgische vrouw werd dodelijk getroffen. Vervolgens ging de dader op de loop. Hij kon 150 meter verder al door de toegesnelde politie gearresteerd worden.

Slachtoffer Claudia Maraite. — © Facebook

“Waanvoorstellingen"

“Kort voor zijn aanhouding heeft de verdachte zichzelf enkele ernstige snijwonden toegebracht, met de bedoeling zichzelf van het leven te beroven”, aldus het parket van Koblenz. “Er zijn aanwijzingen dat de verdachte waanvoorstellingen had, en zich in een psychische crisissituatie bevond. De slachtoffers zijn waarschijnlijk willekeurige slachtoffers, die hij vooraf niet kende.”

Daarom is er nu een psychiater aangesteld, die de 37-jarige man zal onderzoeken. De verdachte ligt momenteel onder politiebewaking in een ziekenhuis, waar hij van zijn vrijheid beroofd werd op verdenking van doodslag, en van het toebrengen van een gevaarlijk lichamelijk letsel. Over de achtergrond van de man bracht het parket niets naar buiten.

Trouwfeest

Claudia Maraite, een Belgische uit Embourg, was op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. “Ze was met haar echtgenoot Christophe in Duitsland, op uitnodiging van een studievriendin die trouwde”, zo liet haar familie weten. Ze had net haar hotel verlaten om even te gaan joggen.

Maraite was moeder van drie kinderen, en zou binnen drie maanden grootmoeder worden. Haar drie broers eren hun zus in een lange open brief op Facebook. “We hebben het geluk gehad een zus te hebben vol vriendelijkheid, tolerantie, enthousiasme, positivisme en empathie.”

Levensvreugde

“Ze had de meeste levensvreugde van ons allen, geërfd van onze moeder”, schrijven de broers. Daarbij haalden ze herinneringen op aan die keer dat ze in een bedrijf in Goé werkte, en de taak kreeg om het bedrijf te herstructureren. “Ze stelde een nieuw organigram op waarbij iedereen een nieuwe taak had. Iedereen, behalve zijzelf. Claudia besloot dat het tijd was om van omgeving te veranderen.”

Ze besloot haar leven te wijden aan humanitair werk. Tijdens de coronapandemie ging ze helpen in een rusthuis in Moeskroen. “Claudia had altijd tijd voor iedereen. We vroegen ons altijd af hoe ze dit deed. Dokters zouden vandaag de dag zeggen dat ze hyperactief is, maar er is een ander woord dat beter bij haar past: ze was simpelweg genereus.”