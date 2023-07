Zoekactie naar vermiste Émile (2) gaat dinsdag voort in Frankrijk: getuigen zagen hem nog lopen, stemopname van zijn mama gebruikt

Na 48 uur intensief zoeken is er nog steeds geen spoor van de vermiste Émile, een kleuter van 2,5 jaar oud die zaterdagavond verdween in het dorp Vernet in het departement Alpes-Haute-Provence in het zuiden van Frankrijk. “Ondanks alle zoekwerk hebben we het kind nog niet kunnen lokaliseren”, verklaarde prefect Marc Chappuis maandagavond.

De zoektocht wordt dinsdag voortgezet, maar zal dan wel meer doelgericht en selectief gebeuren. In eerste instantie werd gezocht in een perimeter van 5 kilometer rond het gehucht waar de kleuter verdween. Alle huizen werden doorzocht, maar daar werd geen enkel spoor aangetroffen. De buurt werd afgezocht met onder meer twee helikopters, tien teams met reddingshonden, 500 vrijwilligers en drones met thermische camera’s, maar tot dusver zonder resultaat.

“Als het kind niet binnen de 48 uur is gevonden in de perimeter die we doorzocht hebben, betekent het volgens ons dat het zich daar niet in bevindt. Hij moet dus ergens anders zijn”, zei Chappuis op de persconferentie. Dinsdag zal alles dus meer doelgericht en selectief gebeuren, al maakte hij niet duidelijk hoe dat dan precies in zijn werk zal gaan.

Opmerkelijk: volgens de Franse zender BFMTV werd tijdens de zoektocht door helikopters herhaaldelijk een stemopname van de moeder van Émile uitgezonden om het kind gerust te stellen en mogelijk uit zijn schuilplaats te halen. Maar ook dat heeft voorlopig dus nog niets opgebracht.

Niet ingegrepen

De kleuter verdween zaterdagnamiddag, kort nadat hij bij zijn grootouders was afgezet. Hij was daar in de tuin aan het spelen terwijl zijn grootouders de auto iets voor 17 uur inlaadden. Toen ze hem een kwartier later in de auto wilden zetten, bleek hij verdwenen te zijn.

Twee mensen hebben de jongen nog zien lopen, vermoeden ze, in een straatje vlakbij. Ingrijpen deden zij niet, en dat is volgens procureur Rémy Avon niet verwonderlijk. Volgens hem heerst in de wijk een “sfeer zoals op een dorpsplein” en is het er niet ongewoon dat kinderen er op straat spelen en rondlopen. Daarom vermoedden de twee getuigen niet dat er iets mis was toen ze het kind zagen lopen.

Geen vermoeden

Nog volgens de procureur is er geen enkel vermoeden van wat er met de jongen gebeurd is. “Alle pistes liggen nog op tafel”, beklemtoonde hij op de persconferentie maandagavond. Hij wilde daar niet zeggen of de getuigen iets aan het kind zagen, paniek of vrolijkheid bijvoorbeeld. “Geen enkele hypothese wordt afgevoerd, maar geen enkele wordt bevoorrecht. We houden nog met alles rekening.”

De burgemeester van Vernet, François Balique, gaf mee nog hoop te hebben dat Émile veilig teruggevonden wordt. “Ik heb nog altijd hoop dat we hem morgen gaan vinden, ja”, zei hij. “We gaan hem vinden.” Hij deelt de “ontzetting” van zijn dorpsgenoten, zei hij, dat ondanks al die zoekacties Émile nog niet terecht is. “Ik ben erg teleurgesteld, ik begrijp niet waarom we de kleine Émile nog niet hebben gevonden”, zei hij.

