Jambon krijgt oppositie over zich heen na ophef havenadviseur: “De timing doet veel vragen rijzen”

Minister-president Jan Jambon (N-VA) mag woensdag in het Vlaams Parlement een spervuur van vragen verwachten. Zowel Groen als Vooruit en PVDA nemen de regeringsleider onder vuur voor de manier waarop zijn havenadviseur vanuit het Antwerpse havenbedrijf is gedetacheerd.

Maandag maakte deze krant bekend dat die adviseur twee jaar lang op de loonlijst van de haven is blijven staan. Bovendien heeft Jambon daarover gelogen toen hij eind mei daarover in het Vlaams Parlement vragen kreeg. Zo zei hij dat de man niet rond havendossiers werkte, terwijl dat wel het geval is. Ook sprak Jambon over een deeltijdse detachering van veertig procent, terwijl dat eigenlijk twintig procent is.

De partij Groen kondigde eerder al aan dat ze de minister-president hierover woensdag in het Vlaams Parlement zal ondervragen. Vooruit en PVDA sluiten zich daar nu bij aan. “Die tegenstrijdige verklaringen zijn toch echt problematisch”, reageert Vooruit-fractieleidster Hannelore Goeman. “Die al dan niet bewuste onduidelijkheid wekt de indruk dat deze Vlaamse regering niet alle burgers en bedrijven op gelijke voet en volgens gelijke regels behandelt.”

“De timing doet ook veel vragen rijzen”, zegt PVDA-fractieleider Jos D’Haese. Het kabinet-Jambon heeft deze detachering pas begin mei voor het eerst betaald aan de haven, terwijl hij dan al twee jaar in dienst was. “Wij moeten geloven dat het toeval is dat dit net op het moment is dat De Sutter onder vuur ligt van N-VA?” Groen-vicepremier Petra De Sutter kwam toen in opspraak voor een gelijkaardige situatie met twee Bpost-medewerkers.

Dat laatste is voor Vlaams Belang ook de reden om de andere oppositiepartijen niet te volgen. Fractieleider Chris Janssens noemt dit zelfs “een mislukte revanchepoging van Groen na de affaire-De Sutter”.

Vanuit de meerderheid hoeft Jambon voorlopig geen vragen te verwachten. Maar Open VLD verwacht woensdag in het parlement toch ook wel duidelijkheid. “We wachten af om te oordelen tot we de antwoorden van de minister-president hebben gehoord”, zegt fractieleider Willem-Frederik Schiltz. “Hij zal in ieder geval met een duidelijke opheldering moeten komen.”

In het VRT-journaal reageerde Jambon maandagavond al kort. Volgens hem is er geen probleem, zowel qua belangenvermenging als eventuele leugens, en is alles in volle transparantie gebeurd. Woensdag zal hij verder in detail moeten antwoorden waarop hij zich dan baseert.

