Gedaan met de discussie: VAR wordt dit seizoen ook in voorrondes van Europa League en Conference League gebruikt

“Vanaf nu zal de VAR voor de Champions League worden gebruikt in heel Europa vanaf de eerste en tweede kwalificatieronde”, klinkt het bij de UEFA. Dat betekent dat er, in vergelijking met vorig jaar, bij 63 extra matchen videoassistentie zal zijn. Vorig seizoen was de VAR pas aanwezig vanaf de derde kwalificatieronde van de Champions League.

In de Europa League en de Conference League zal de VAR voor het eerst worden gebruikt tijdens kwalificatiewedstrijden. In de Europa League hebben wedstrijden vanaf de derde kwalificatieronde videoassistentie, in de Conference League vanaf de barragematchen. Dat komt volgens de UEFA neer op 36 extra matchen tegenover vorig seizoen voor de tweede Europese competitie en 140 voor de derde competitie met Europese ploegen.

Het seizoen daarna is de UEFA van plan om de VAR in te voeren vanaf de eerste kwalificatieronde van de Europe League. In de Conference League zou de VAR vroeger kunnen worden ingevoerd “afhankelijk van een haalbaarheidsstudie vanwege het hoge aantal wedstrijden”, aldus de Europese voetbalbond.