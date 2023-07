Ruim helft slachtoffers bij Zorgcentra na Seksueel Geweld zijn kinderen en studenten

De cijfers werden opgemaakt door het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) en zijn dinsdag bekendgemaakt door staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy (Ecolo).

De “schokkende cijfers” tonen volgens Leroy aan dat de Zorgcentra een belangrijke rol op zich nemen. Ze zegt een voorstel te zullen indienen om met extra middelen vier nieuwe zorgcentra te kunnen opstarten, in Halle-Vilvoorde, Eupen, Bergen en Waals-Brabant, boven op de tien die er tegen het einde van het jaar moeten zijn.

Sensibilisering

Dit najaar komt er alvast een sensibiliseringscampagne rond seksueel geweld en de rol van de centra, onder de vleugels van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Die campagne zal zich in het bijzonder richten op minderjarigen (een derde van de slachtoffers is minderjarig), jongeren (de gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is 24 jaar) en mensen zonder papieren, die gelden als een bijzonder kwetsbare groep die bovendien te weinig kennis heeft over de zorgcentra.

Intussen is met Operatie Toestemming alvast een sensibiliseringscampagne op festivals, feestjes en op universiteitscampussen, hogescholen en kunstscholen van start gegaan.

“De slachtoffers verdienen de zorgen die ze nodig hebben: de zorgcentra plaatsen de slachtoffers en hun noden centraal, wat de verwerking van hetgeen gebeurd is, vooruit helpt”, zegt Leroy. “We willen dat meer mensen op de hoogte zijn dat er zorgcentra na seksueel geweld bestaan, plaatsen waar ze terecht kunnen voor een holistische opvang en waar hun noden en zorgen centraal staan.”