Republikeinse senator blokkeert topbenoeming in Amerikaans leger wegens abortusbeleid

De Republikeinse senator Tommy Tuberville heeft de benoeming van belangrijke functies binnen het Amerikaanse leger geblokkeerd uit onvrede met een abortusmaatregel. Het marinierskorps van de VS beschikt door zijn blokkering voor het eerst in meer dan een eeuw niet langer over een commandant met volledige bevoegdheden.

Topbenoemingen in het Amerikaanse leger moeten door een senaatscommissie en vervolgens ook in een plenaire zitting worden goedgekeurd. Maar dat proces kan door één senator worden tegengehouden. Tuberville, die in de Senaat zetelt voor de staat Alabama, blokkeert al sinds februari militaire nominaties.

De Republikein verzet zich tegen het feit dat het Pentagon reizen naar abortusklinieken terugbetaalt voor Amerikaanse militairen. Sinds het Hooggerechtshof vorig jaar het federaal recht op abortus heeft geschrapt, hebben verschillende Amerikaanse staten abortus verboden, of de mogelijkheid daartoe ingeperkt. Het Pentagon dekt daarom de reiskosten naar een andere staat, wanneer die verplaatsing noodzakelijk is om een abortus uit te laten voeren.

Commandant David Berger (links) gaf maandag de fakkel door aan Eric Smith (rechts), maar die kan nu slechts waarnemend commandant zijn. — © AP

De gevolgen van Tubervilles actie laten zich duidelijk voelen bij het marinierskorps (USMC). De commandant van dat korps was maandag teruggetreden. Zijn opvolger, Eric Smith, is nu slechts waarnemend commandant en heeft daardoor ook minder bevoegdheden. Volgens het Pentagon is het voor het eerst in meer dan 150 jaar dat het marinierskorps geleid wordt door iemand die niet bevestigd is door de Senaat.

Impact op 265 benoemingen

Het ministerie van Defensie zegt dat de houding van Tuberville invloed heeft op in totaal 265 benoemingen. Tegen het einde van dit jaar kan de teller oplopen tot meer dan 650.

Ook de benoeming van Charles Brown als de hoogste Amerikaanse militaire officier zou in het gedrang kunnen komen. De Senaat moet de procedure afronden in september, wanneer de huidige stafchef Mark Milley zijn functie neerlegt.

Het Pentagon spreekt van een “gevaarlijk precedent”, dat “onze militaire paraatheid in het gevaar brengt”. Tuberville stelt dan weer dat het aan de Senaat is om een oplossing te vinden.