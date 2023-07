Na wolvenaanval op Nederlandse schapenboer: Vlaanderen heeft plan klaarliggen voor ‘probleemwolven’

De wolvendiscussie laait op in Nederland, na een incident waarbij een wolf een schapenboer in Drenthe beet en de politie het dier vervolgens doodschoot. Tot een rechtstreekse confrontatie met een mens kwam het bij ons nog nooit, maar het Agentschap Natuur en Bos telt wel al 243 bevestigde aanvallen op vee. Er ligt ook een plan klaar voor ‘probleemwolven’, zegt het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Maar voor sommigen is elke wolf een probleemwolf.”

Zondag raakte een schapenboer in Westerveld, in de Nederlandse provincie Drenthe, gewond na een aanval door een wolf. De man probeerde het dier weg te jagen met een hooivork en een schop om zijn schapenkudde te beschermen. Na de aanval schoot de politie de wolf, die vastzat op het omheinde terrein van de boer, dood.

Die beslissing veroorzaakt heel wat discussie. Dierenrechtenorganisaties vinden dat het dier in het nauw gedreven werd en aanviel uit zelfverdediging. Ze dienden dan ook klacht in tegen de schapenboer én de burgemeester van Westerveld, die opdracht gaf om de wolf af te maken. Ook de Belgische organisatie Welkom Wolf hekelt de beslissing en geeft aan dat het dier zou weggelopen zijn als het een vluchtweg zou hebben gehad.

Het incident zou de eerste wolfaanval op een mens zijn in Nederland. In Vlaanderen is dat nog niet gebeurd, maar aanvallen op vee – vooral schapen – zijn de laatste jaren talrijk. Begin 2018 werd met wolvin Naya voor het eerst in honderd jaar een wolf gesignaleerd op Vlaamse bodem. Sindsdien opende het Agentschap Natuur en Bos welgeteld 312 schadedossier voor vermeende wolfaanvallen op vee. Bij 234 gevallen konden experts bevestigen dat een wolf de dader was. Bij andere incidenten ging het om een aanval door een hond of een vos, of stierf het dier een natuurlijke dood en werd het kadaver aangevreten door aaseters. Negen recente dossiers moeten nog worden onderzocht.

In Vlaanderen vallen wolven geregeld vee aan. De overheid geeft in risicozones subsidies om wolfwerende omheiningen te zetten.

1 miljoen subsidies voor wolfrasters

Bij zo goed als alle aanvallen beschikten de veehouders niet over een geschikt raster om wolven tegen te houden, of was de stroom op de omheining uitgeschakeld. Dat een wolfwerende omheining nuttig is, staat dus vast. Daarom krijgen particuliere veehouders een subsidie om hun omheining aan te passen, op voorwaarde dat hun weide in een risicozone staat (zie kaart). Die risicozone geldt voor bepaalde types vee, zoals schapen, alpaca’s, herten, pony’s en ezels. In een afgebakende ‘schutkring’ komen ook de houders van paarden en runderen in aanmerking, omdat daar ook al aanvallen op groter vee voorvielen.

Uit cijfers van het Agentschap Natuur en Bos vroegen in totaal al 493 particuliere veehouders een subsidie aan, voor een totaal van ruim 1 miljoen euro. Dit jaar waren er al 102 dossiers. Wie in aanmerking komt voor de subsidie, krijgt 90% van de gebruikte materialen terugbetaald. Daarbovenop komt nog eens een onderhoudsvergoeding van 4,5 euro per meter omheining.

Na een aantal waarnemingen en incidenten in West-Vlaanderen vorige maand, riep jachtvereniging Hubertus op om de risicozone uit te breiden naar heel Vlaanderen. Maar volgens experts is dat niet nodig, zegt het kabinet van minister Zuhal Demir. “We monitoren het risicogebied jaar na jaar en de huidige zone is het enige gebied waar wolven zich ook effectief permanent zouden kunnen vestigen”, zegt woordvoerder Andy Pieters. “Experts schatten dat wolven in de rest van Vlaanderen nooit zouden blijven. Het gaat dus om doorreizende wolven en het is voorlopig niet nodig om daar risicogebied van te maken.”

Probleemwolven

Tot een aanval op een mens kwam het in Vlaanderen nog niet. Maar er ligt wel een plan klaar, moesten er zich toch gevaarlijke situaties voordoen. “We hebben een protocol opgesteld om om te gaan met ‘probleemwolven’: dieren die niet mensenschuw zijn en gevaarlijk blijken”, zegt Pieters. “Maar zulke gevallen hebben zich nog niet voorgedaan. Voor sommigen is elke wolf een probleemwolf, dat is niet het geval.”

Het interventieprotocol maakt een onderscheid tussen ‘probleemsituaties met wolven’ en effectieve ‘probleemwolven’. Een wolf die actief en bewust meermaals mensen benadert, dat is een probleemsituatie. Het wordt pas een probleemwolf wanneer het dier agressief reageert op mensen en niet meteen wegvlucht, bijvoorbeeld om een prooi te verdedigen. Als de wolf uit eigen initiatief aanvalt, is het volgens het protocol toegestaan om het dier te doden. Ook wanneer de wolf meermaals aangelijnde honden aanvalt, is die maatregel aangewezen.