Tweedaagse NAVO-top gaat van start in Vilnius

In de Litouwse hoofdstad Vilnius gaat dinsdagmiddag de tweedaagse NAVO-top van start. Centraal staan de verdere steun aan Oekraïne en versterking van de collectieve afschrikking en defensie. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zal aan de top deelnemen. Hij heeft maandag nog herhaald een “duidelijk signaal” van de bondgenoten te verwachten over een Oekraïense toetreding.

De staatshoofden en regeringsleiders van de 31 NAVO-landen en Zweden, dat momenteel nog de status van genodigde heeft in afwachting van een volwaardig lidmaatschap, zakken af naar de Litouwse hoofdstad. Premier Alexander De Croo, minister van Defensie Ludivine Dedonder en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib vertegenwoordigen België in Vilnius.

Aan de vooravond van de top kon de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, alvast een eerste succes meedelen. Na overleg met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Zweedse premier Ulf Kristersson kondigde de NAVO-topman maandagavond aan dat de Turkse president zijn verzet tegen een Zweedse toetreding laat varen. Erdogan zal de Zweedse toetredingsprotocollen zo snel mogelijk naar het parlement sturen voor ratificatie, na dat meer dan een jaar te hebben geblokkeerd.

Oekraïens lidmaatschap

Ook Oekraïne heeft toetredingsambities. Zelenski herhaalde maandag nog eens dat hij een duidelijk signaal verwacht van de bondgenoten over een Oekraïens lidmaatschap. Hij erkende weliswaar dat dat momenteel nog niet kan vanwege de oorlog, maar “we hebben nood aan een duidelijk signaal en dat signaal is vanaf nu noodzakelijk”, klonk het in zijn dagelijkse videoboodschap.

Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten, merkte dinsdag in Vilnius op dat de NAVO een “pad van hervormingen” zal uittekenen voor Kiev, opdat het land zich bij de alliantie kan voegen. Sullivan kon daarvoor geen concrete kalender geven.

Het wordt hoe dan ook uitkijken naar welke taal de bondgenoten in hun verklaring na de top zullen hanteren over Oekraïne en welke veiligheidsgaranties ze zullen bieden. De schaduw van de top in Boekarest in 2008, waarin de lidstaten zeiden dat Oekraïne (en Georgië) wel lid zal worden zonder daarvoor een concrete timing te geven, hangt immers over Vilnius.

Signaal aan Rusland

De verdragsorganisatie wil op de top een duidelijk signaal sturen naar Rusland. De staatshoofden en regeringsleiders zullen de nieuwe regionale defensieplannen goedkeuren, die bepalen hoe de alliantie moet reageren op een mogelijke aanval van Rusland of een terreurgroep. Die plannen vergen ook een nieuw strijdkrachtenmodel, met meer troepen in een hogere staat van paraatheid. Het gaat om meer dan 300.000 militairen, wat betekent dat ook België een grotere inspanning zal moeten leveren.

Als een gevolg moeten de lidstaten ook nog meer investeren in defensie. Stoltenberg wil dat de bondgenoten een nieuwe defensie-investeringsbelofte aannemen, om jaarlijks minstens 2 procent van het bbp aan defensie uit te geven. Die doelstelling was in 2014 nog aangenomen als een streefcijfer tegen 2024, maar de NAVO-topman wil daarvan een ondergrens maken.