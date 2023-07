De storm is nog lang niet gaan liggen: nu dreigen parlementsleden ermee de naam van de geschorste BBC-presentator bekend te maken

Volgens de moeder en stiefvader van de intussen 20-jarige man zou een intussen geschorste BBC-presentator gedurende enkele jaren 35.000 pond - meer dan 40.000 euro - aan hun zoon betaald hebben om hem seksuele foto’s door te sturen. Die beweringen deden de voorbije dagen heel veel stof opwaaien in het Verenigd Koninkrijk, onder meer omdat het niet het eerste schandaal was binnen de BBC. Maandagavond reageerde de advocaat van het vermeende slachtoffer nog door te zeggen dat het allemaal nonsens is en dat van de beweringen van zijn ouders niets klopt.

Toch houden die voet bij stuk, zo blijkt dinsdag. Via hun advocaat laten zij weten dat ze bankafschriften en screenshots hebben waarmee ze hun beweringen kunnen staven. Zij beweren ook dat het geld dat hun zoon kreeg hem in staat stelde om cocaïne en crack te kopen en een ernstige verslaving in de hand werkte. Ze zouden daar een uur over gesproken hebben met mensen bij de BBC maar amper gehoor gekregen hebben, zo zeggen ze nog.

Geruchten

Intussen gonst het op sociale media van de geruchten over wie de presentator zou kunnen zijn die centraal staat in de zaak. Enkele bekende BBC-presentatoren hebben daarom op eigen initiatief al statements verspreid om duidelijk te maken dat zij er niets mee te maken hadden. “Het spijt me dat ik de haters moet ontgoochelen, maar ik was het niet”, schrijft Match of the day-presentator Gary Lineker bijvoorbeeld op Twitter. Ook Rylan Clark schreef op de microblogsite er niets mee te maken te hebben, net als wat collega’s.

Omdat onschuldige mensen door die geruchtenmolen hun naam besmeurd zien, groeit binnen het Britse parlement de overtuiging dat het een goede zaak zou zijn als de naam van de presentator wel publiek gemaakt wordt. Een gevoelig onderwerp, want bij eerdere publieke schandalen in het Verenigd Koninkrijk leverde dat hevige discussies op. Zo won Cliff Richard in 2018 een rechtszaak tegen de openbare omroep toen die berichtte over een huiszoeking bij hem thuis in het kader van seksueel misbruik, waar hij achteraf niets mee te maken bleek te hebben.

Immuniteit

“Er is een discussie aan de gang over of de naam al dan niet genoemd zal worden”, getuigt een voormalig minister aan enkele Britse media. “Parlementaire privileges zijn al eerder gebruikt om mensen te identificeren die dwangbevelen hebben proberen te gebruiken om hun naam uit de pers te houden. De omstandigheden zijn hier anders, maar de problemen zijn hetzelfde: hebben we vrijheid van meningsuiting in dit land, of accepteren we een enge privacywet van rechters, die het parlement nooit heeft goedgekeurd?” Ook parlementslid Nadine Dorriess vindt dat de naam bekendgemaakt moet worden. “Er is simpelweg geen plaats meer om te schuilen. Maak de naam bekend.”

Parlementsleden mogen de naam van de presentator in kwestie noemen zonder vervolgd te worden omdat zij immuniteit genieten. Zij zouden de naam probleemloos in een vraag kunnen verwerken in het parlement, zonder zelf het risico te lopen aangeklaagd te worden. Voor BBC-directeur Tim Davie wordt het in ieder geval een spannende dag, want hij stelt dinsdag het jaarrapport van de omroep voor.