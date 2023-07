Franse moeder bekent dat ze kinderen (5 en 10) verdronk in badkuip

Een Franse moeder heeft bekend dat ze haar twee kinderen heeft vermoord door hen te verdrinken in bad. Dat meldt BFMTV. Het gezinsdrama kadert in een vechtscheiding.

Vrijdag werden twee kinderen van 5 en 10 jaar oud dood aangetroffen in een badkuip in hun ouderlijke woning in Wargnies-le-Grand, vlakbij de Belgische grens nabij Bergen. Hun moeder werd zwaargewond teruggevonden in een regenton.

Ondanks haar verwondingen verdacht de politie de vrouw er echter al snel van haar kinderen vermoord te hebben. Ze zou daarna geprobeerd hebben om zelfmoord te plegen. De vrouw werd gearresteerd op verdenkingen van moord.

Maandag legde de vrouw ook bekentenissen af. “Ze geeft toe het leven van haar twee kinderen te hebben beëindigd, in de context van een scheiding van de vader van het tweede kind waarvan ze de voogdij niet wilde delen”, aldus een woordvoerder van het parket van Valenciennes. “Ze heeft haar kinderen medicijnen toegediend om ze in slaap te brengen, en daarna verdronken in een badkuip in het ouderlijke huis.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het nummer 1813 of op www.zelfmoordlijn1813.be.