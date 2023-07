Dodelijk slachtoffer en twee gewonden na zwaar ongeval met vrachtwagen in Heuvelland: brand slaat over op meerdere woningen

De hulpdiensten werden dinsdagochtend rond 8.30 uur opgeroepen voor een verkeersongeval met een bestelwagen en een vrachtwagen met oplegger in de Rijselstraat in de Heuvellandse deelgemeente Wijtschate, vlakbij de grens met Komen-Waasten. De voertuigen kwamen na het ongeval tot stilstand tegen enkele rijwoningen. Twee woningen vatten daarop vuur, later sloeg het vuur ook over naar een derde woning.

De brandweerzone Westhoek blust momenteel enkel nog de derde woning, maar de nabluswerken zullen nog veel tijd in beslag nemen. Door de omvang van de brandweerinterventie is de Rijselstraat plaatselijk volledig afgesloten voor het verkeer, dat zal vermoedelijk nog de hele dag het geval zijn.

Drie slachtoffers

Bij het ongeval viel één dodelijk slachtoffer, wiens identiteit momenteel nog onbekend is. De zwaargewonde vrachtwagenchauffeur werd met zware brandwonden overgebracht naar het UZ Gent, één buurtbewoonster liep bij het incident lichtere verwondingen op en werd ter plaatse verzorgd.

Door de brand raakten ook drie huizen zwaar beschadigd. Twaalf mensen worden voorlopig opgevangen in een nabijgelegen feestzaal in buurgemeente Mesen. De getroffen inwoners kunnen voorlopig terecht in noodwoningen.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. De Ieperse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een deskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken.

