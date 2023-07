Steve Bannon, ex-topadviseur van Trump, moet half miljoen dollar juridische kosten betalen

Steve Bannon, de gewezen topadviseur van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, moet bijna een half miljoen dollar aan achterstallige juridische kosten betalen aan het New Yorkse advocatenkantoor Davidoff Hutcher & Citron. Dat heeft een rechter maandag beslist. Volgens de televisiezender NBC News liet Bannon al weten in beroep te gaan tegen de beslissing.

In februari sleepte het New Yorkse advocatenkantoor de 69-jarige oud-adviseur voor de rechter omdat hij nog bijna 480.500 Amerikaanse dollar (436.280 euro, red.) aan juridische kosten moest betalen. Bannon, die in totaal 375.000 dollar van de 850.000 dollar al had betaald, beweerde dat hij geen openstaande rekeningen had en de relatie met het kantoor stopzette in januari 2022. Maar rechter Arlene Bluth oordeelde dat hij een beroep bleef doen op hun diensten tot november vorig jaar, en daarom de achterstallige kosten moet betalen.

Bannon klopte voor het eerst aan bij het advocatenkantoor in november 2020, toen hij werd aangeklaagd wegens fraude. Hij en drie andere mannen werden ervan beschuldigd een valse geldinzamelingsactie te organiseren om een muur te bouwen op de grens tussen de VS en Mexico. Ze hielden dat opgehaald bedrag toen voor zichzelf. Enkele uren voordat Trumps termijn als president ten einde liep, verleende hij zijn gewezen topadviseur gratie. De andere drie mannen werden wel veroordeeld tot meerdere jaren gevangenisstraf. Bannon werd voor dezelfde kwestie later weliswaar aangeklaagd in een rechtbank in New York. Die rechtszaak staat gepland voor mei 2024.

Bovendien werd Bannon in oktober 2022 veroordeeld tot vier maanden cel omdat hij weigerde mee te werken aan de parlementaire onderzoekscommissie over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Bannon tekende daartegen beroep aan. Zolang die procedure loopt, moet hij niet naar de gevangenis.