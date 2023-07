VERHALEN VAN OP SPOED 2. Margo (62) leert leven met kanker: “Ik kreeg een doodvonnis. Maar stilaan veranderde dat in hoop”

Als Margo te horen krijgt dat ze darmkanker heeft, staat plots alles stil. De ziekte zit in stadium 4, de term “palliatieve behandeling” valt. “Ik dacht direct: ik haal het einde van het jaar niet meer.” Maar een eerste slechtnieuwsgesprek zegt niet alles. In deze aflevering vertelt Margo aan spoedverpleger Stef Vanlee hoe ze dat gesprek ervaarde, hoe ze nadien rechtkrabbelde en hoe ze nu een voorbeeld is voor andere patiënten. “Ik haal nu kracht uit mijn situatie.”